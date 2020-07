Luisito Comunica y 'Memo' Ochoa son comparados por su parecido físico.

Este miércoles se conoció que, en una transmisión de streaming, Guillermo Ochoa, arquero del América de México, contó que, cuando estufvo fuera de su país, lo confundían con con Luisito Comunica, un reconocido youtuber.

"Estando fuera todo mundo me decía Luisito Comunica y yo decía '¿y este güey quién es?'. Digo, no me ching..., yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo", dijo, riendo.

Sin embargo, aparentemente, el influencer no tomó bien este mensaje. Así lo dejó entrever en dos videos publicados en sus historias de Instagram. "Oigan, qupe raro lo de 'Memo' Ochoa, ¿no? ¿Vieron eso? No sé por qué opina así, ni nos conocemos" dijo.

"No sé si es su manera de bromear o si le choca mucho que le digan que nos parecemos. No sé si le tocó un mal día o si tiene algo en contra de mí, pero, 'Memo', yo te mando mis mejores vibras, que sigas teniendo mucho éxito, 'carnal', lo mejor de mí para ti", agregó.

El arquero del América, Guillermo Ochoa, respondió por Twitter, quitándole importancia al asunto.

Un abrazo @LuisitoComunica ! No dejes q te enganchen jaja 😂 todo fue en cotorreo en un stream nada serio ; por cierto buen trabajo con Juan pa en el documental y también muy bueno el de Chernóbil 👍🏻🔥 — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 29, 2020