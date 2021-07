Mauricio Pochettino posa con Neymar en la práctica de este viernes del PSG | Fuente: @PSG_espanol | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Un gesto de confianza: Mauricio Pochettino renovó este viernes su contrato con el París Saint-Germain (PSG) por un año, hasta 2023, a pesar de que sus primeros seis meses en el club de la capital no han resultado todo lo exitosos que se esperaba.

Llegado en enero de 2021 tras la destitución de Thomas Tuchel, el argentino no logró conquistar la Ligue 1, superado por el Lille, aunque más de una vez expresó la dificultad añadida que supone tomar las riendas de un equipo con la temporada ya en marcha.

En Liga de Campeones mantuvo una trayectoria brillante, eliminando a gigantes como el FC Barcelona (4-1) y el Bayern Múnich (3-2, 0-1) antes de caer en semifinales con el Manchester City (2-1, 2-0).

Así pues, 'sólo' conquistó el Trofeo de los Campeones contra el Marsella (la Supercopa francesa) y la Copa de Francia, contra el Mónaco (2-0), sus primeros títulos como entrenador.

Pero esta vez 'Poche' tiene toda la preparación estival para diseñar su equipo según su idea de juego, imponer su estilo, e iniciar la reconquista de la liga francesa, y sobre todo, de la ansiada 'Orejona', el sueño del PSG.

"Estoy realmente muy feliz, y lo estoy también por mi cuerpo técnico", afirmó Pochettino en un comunicado del club.

Y eso que no se había pronunciado cuando aparecieron rumores al término de la pasada temporada sobre su hipotético deseo de abandonar el club.

"Es muy importante para nosotros sentir el apoyo y la confianza del club y haremos todo lo posible para que los aficionados estén orgullosos de nosotros", añadió.

El objetivo de Pochettino: conservar a Mbappé

Para poner en sus manos las mejores armas para el éxito, el presidente y el director deportivo Leonardo se han mostrado muy activos en el 'mercato'.

El club se reforzó con un nuevo volante, Georginio Wijnaldum (ex Liverpool), con uno de los mejores centrales del mundo, Sergio Ramos (ex Real Madrid) y con Gianluigi Donnarumma (ex AC Milan), arquero de la Italia campeona de la Eurocopa y mejor jugador del torneo.

Los tres llegaron libres, y el PSG gastó cerca de 60 millones de euros por el lateral marroquí Achraf Hakimi (ex Inter Milán), un jugador del gusto de Pochettino.

Pero el argentino desearía conservar a Kylian Mbappé, aunque el delantero, cuyo contrato expira en un año, aún no ha renovado y el riesgo de una salida existe.





Pochettino se encuentra con Sergio Ramos en la práctica del PSG | Fuente: @PSG_espanol

