El PSG fue eliminado en la última Champions League en los octavos de final. | Fuente: AFP

Las cosas en el área deportiva del PSG no están muy bien. Pese a hacer una gran inversión en el armado de la plantilla, la institución parisina tuvo su temporada menos ganadora en mucho tiempo y eso no dejó nada contento a Nasser Al-Khelaifi, mandamás del club.

En una entrevista reciente con la revista 'France Football', Nasser Al-Khelaifi lanzó un duro mensaje contra los futbolistas del PSG. Si bien evitó dar nombres, el presidente de la entidad francesa dejó entrever que algunos de los elementos de la plantilla han tenido conductas de estrellas y no han estado trabajado lo suficiente.

"Los jugadores deberán asumir responsabilidades, incluso más que antes. Ahora las cosas serán completamente diferente para ellos, tendrán que hacer y trabajar más. No están para complacerse y, si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. Ya no quiero comportamientos de estrellas", dijo.

Los medios franceses informan que los señalados con este comentario serían el brasileño Neymar y Kylian Mbappé, dos de los mejores futbolistas del PSG. Ambos lideran dos de los 'clanes' que hay dentro de la plantilla dirigida por Thomas Tuchel, cosa que habría incomodado a Nasser Al-Khelaifi teniendo en cuenta los resultados en la última temporada.