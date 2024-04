"Estamos muy bien colocados": Luis Enrique confiado en ganar todos los títulos de la temporada con el PSG

Está con confianza. Luis Enrique, técnico del PSG, aseguró que su equipo tiene grandes posibilidades de ganar todos los campeonatos posibles.

En conferencia de prensa, previo al encuentro con Lyon por la Ligue 1, afirmó que están muy colocados los torneos y tienen posibilidades ganar los títulos.

"Estamos a mes y medio de que finalicen todas las competiciones" y ahora "estamos muy bien colocados en todas y con posibilidades de lograr todos los títulos", señaló el técnico español en rueda de prensa.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Luis Enrique y el partido con Lyon

Luis Enrique consideró que el partido con Lyon, que se disputará este domingo, que será "un buen test para ver cómo estamos frente al mejor equipo de la liga en las diez últimas jornadas", pero descartó que pueda ser útil para preparar la final de la Copa. "Las finales son partidos diferentes", reflexionó.



Lyon, uno de los grandes históricos del fútbol francés, comenzó muy mal la temporada y marchó último de la tabla durante un tramo del campeonato, pero la llegada del técnico Pierre Sage ha dado la vuelta a la situación.



Actualmente, marcha séptimo de la tabla y se ha clasificado para la final de Copa. "Han mejorado muchísimo y se han acercado a posiciones europeas", valoró Luis Enrique.



A falta de cinco jornadas, el PSG marcha primero en la liga, líder destacado con diez puntos sobre el Brest y once sobre el Monaco, aunque los parisinos tienen un partido menos.



A pesar de esa clara ventaja, Luis Enrique aseguró que no tiene prisa por lograr el título cuanto antes para centrarse en los demás torneos. "No hay urgencias de ningún tipo", afirmó.



Preguntado sobre si, en caso de clasificarse para la final de la Champions League, prefiere como rival a Real Madrid o a Bayern Munich, se limitó a recordar que "antes hace falta eliminar (en la semifinal) al equipo que fue primero en nuestro grupo", el Borussia Dortmund.



Ese grupo de la Liga de Campeones "era el grupo de la muerte", recordó, antes de insistir en que el Dortumnd "tiene la misma ilusión que nosotros" por llegar a la final.



El PSG logró en enero la Supercopa de Francia, y si gana las tres competiciones en las que sigue vivo lograría un cuadruplete histórico, además de su primera Liga de Campeones.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis