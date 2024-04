Xavi Hernández rompió su silencio sobre la polémica entre Ilkay Gündogan y Ronald Araújo en Barcelona

Barcelona se encuentra ante la posibilidad de completar una temporada sin títulos. Sin Copa del Rey ni Supercopa de España; en LaLiga, se encuentra ocho puntos por debajo del Real Madrid y esta semana quedó eliminado de la Champions League, a manos del PSG.

El conjunto azulgrana sufrió la remontada por parte del PSG en Montjuic y se despidió de la Champions en cuartos de final. Esta eliminación generó una controversia en la interna culé protagonizada por Ronald Araújo e Ilkay Gündogan.

Xavi y la polémica Gündogan-Araújo

El alemán opinó sobre la expulsión de Araújo que condicionó al Barcelona. “Si hubo falta, es roja, eso seguro. En esas situaciones es difícil, pero cuando cruzas al contrario, tienes que estar seguro de que vas a llegar primero a la pelota. Si no, debes dejarlo pasar, que tenga mano a mano con el portero porque la pelota hasta se le fue larga y no sé si llegaba. De pronto el arquero la salva. En todo caso, es hasta mejor que te hagan el gol, porque un hombre menos, tan temprano en el partido, te mata”, dijo ‘Gundo’ tras el cotejo.

El central uruguayo contestó a la reflexión del mediocampista. “Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”.

Sobre esta situación fue consultado el entrenador Xavi Hernández, quien aseguró que “está todo solucionado” y resaltó que no existe división en la interna previo al Clásico en el Bernabéu.

"Está todo solucionado. No hay más problema. Hablando la gente se entiende", aseguró en primera instancia. Después insistió quitando todo hierro al tema: "Cuando no hay mala intención no hay ningún problema y así ha sido todo. Está todo zanjado", remarcó en conferencia de prensa.

"Le tenemos todo el respeto del mundo al Real Madrid."



- 𝙓𝙖𝙫𝙞 𝙃𝙚𝙧𝙣𝙖́𝙣𝙙𝙚𝙯 pic.twitter.com/K7f6anY4Nl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 20, 2024

Barcelona visita al Real Madrid

A falta de siete jornadas para terminar LaLiga y a ocho unidades del líder Real Madrid, Xavi resaltó la importancia del Clásico, en el que este domingo Barcelona visita el Santiago Bernabéu.

"Tenemos la oportunidad de engancharnos a LaLiga, de poner la diferencia a cinco puntos. Creo que ahora mismo pasa a ser el partido más importante de la temporada. Nos encontraremos un Madrid fuerte, que ya lo es de por sí, pero sobre todo después de eliminar al que consideramos el mejor equipo del mundo, que es el City, tendrá la euforia por las nubes. Sí que el Manchester City tuvo el partido en sus manos y falló en ocasiones claras, pero es el fútbol. No es casualidad que el Madrid en los últimos tres años haya eliminado dos veces al mejor equipo del mundo”, advirtió.