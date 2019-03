Adrien Rabiot llegó al PSG en la temporada 2012-13 proveniente del Toulouse. | Fuente: AFP

No es un secreto que Adrien Rabiot no la está pasando bien en el PSG. Al no querer ampliar la duración de su contrato que finaliza a mediados del 2019, en la entidad francesa han decidido mandar al futbolista a la 'congeladora' y no darle minutos de juego hasta que cambie de opinión. Por lo tanto, con esta medida, el volante no ha disputado ni un cotejo oficial desde diciembre del año pasado.

Pero ante la determinación de parte de Adrien Rabiot de no hablar al respecto, su madre sí lo ha hecho y ha disparado contra el PSG con mucha fuerza. Según Veronique Rabiot, quien también es la agente del futbolista de 23 años, en el elenco francés tratan a Adrien como un prisionero y también dejó entrever que hay un trato favorable a Neymar.

"Mi hijo es un prisionero del PSG, es un rehén. Lo único que ha pedido es cumplir su contrato y que se respete, lo sancionan por no viajar a Qatar cuando su abuela murió y su padre estaba moribundo. En ese club se sancionan a jugadores que llegan seis minutos tarde a una charla y a otros, estando lesionados, se les permite viajar por el mundo e ir a carnavales", dijo Veronique Rabiot a L'Equipe.

En su última oración, además de sacar cara por Adrien Rabiot, termina lanzándole un dardo a Neymar por su asistencia a un carnaval brasileño mientras se encontraba en proceso de recuperación.