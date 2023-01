El eslovaco Milan Skriniar jugaría con Messi, Mbappé y Neymar. | Fuente: EFE

El eslovaco Milan Skriniar, todavía jugador del Inter de Milán, confirmó este domingo que ya tiene un acuerdo con el París Saint Germain (PSG), aunque está esperando que ambos clubes se pongan de acuerdo.



Sea en este mercado de invierno de Europa o a final de temporada, Skriniar abandonará el Inter. Así lo confirmó el defensa al portal eslovaco 'Futbolsfz': "Sí, es cierto. He firmado un acuerdo con el PSG".



"Estoy esperando a que los clubes lleguen a un acuerdo. No puedo decir nada más", añadió el defensa de 27 años.



En caso de que PSG e Inter no lleguen a un acuerdo antes del 31 de enero, día en el que se cierra el mercado, Skriniar abandonará las filas interistas como agente libre y a coste cero para el club francés en el mes de julio, ya que su contrato con la entidad italiana termina el 30 de junio.

PSG ya lo tenía en agenda

La temporada pasada, el PSG intentó hacerse con los servicios del eslovaco pero el Inter se negó a venderlo con la intención de renovarle. El jugador rechazó desde entonces varias propuestas para prolongar su vínculo, según reveló el propio agente del jugador la semana pasada, y su salida del conjunto 'nerazzurri' es ahora inminente.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo







PSG busca la Champions

París Saint Germain (PSG) ha decidido reforzar su plantel en búsqueda de su primera Champions League de su historia. Con la inminente llegada de Skriniar, el campeón francés sumará un elemento importante en la defensa.

Las metas del club dirigido por Christophe Galtier es conseguir, una vez más, el título de la Ligue 1 y levantar la 'Orejona' en la Champions, certamen que enfrentará a Bayern Munich en los octavos de final.

El primer partido de la eliminatoria se jugará el 14 de febrero en el Parque de los Príncipes. En la vuelta, los parisinos serán visitantes en el Allianz Arena, el 8 de marzo.

PSG ganó la partida

El equipo parisino no fue el único equipo que se mostró interesado por fichar a Skriniar, de 27 años. Según desde Italia, Manchester United y Tottenham fueron los equipos de la Premier League que pretendían quedarse con sus servicios, aunque PSG adelantó a todos.

Incluso el Barcelona de Xavi Hernández se resignó en no fichar al eslovaco tras la negativa de sus agentes, que ya había decidido en el "sí" a favor de PSG.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué influencia tienen los pensamientos positivos o negativos a la hora de dormir?

Los problemas del sueño son generalizados, particularmente en los adultos mayores. Gran parte del trabajo examina los factores psicológicos que afectan negativamente al sueño; menos estudios examinan aquellos con un efecto positivo.