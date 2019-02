Kylian Mbappé es una de las grandes figuras del PSG. | Fuente: /www.leparisien.fr | Fotógrafo: Guillaume

PSG no está satisfecho con tener a un solo Kylian Mbappé y quiere otro más. Y por más que parezca insólito, va camino a contratarlo. El club parisino planea fichar a un joven homónimo del crack francés que este martes la rompió en el duelo ante Manchester United por la Champions League.

Se trata de Kylian Mbappé Ndoumbe Yaba, un chico de 12 años que brilla en el U.S Roissy-en-Brie, la academia futbolística de la que salió Paul Pogba. El padre del menor reveló al diario Le Parisien que los directivos del PSG han comenzado a seguir a su hijo.

"Si continúa jugando al fútbol y va al PSG, que nos ha contactado, entonces quizás sea bueno que se conozcan con Kylian", señaló Eric, padre del joven y que ñadio que su nombre no tiene relación con la figura francesa.

"Me han preguntado si el nombre de mi hijo está vinculado con el de él, pero lógicamente no, si se llevan solamente ocho años. Inevitablemente el futbolista no era conocido cuando nació mi hijo. Como fanático del PSG me encantaría que mi hijo tuviera la carrera que está haciendo él", contó.

Por otro lado, el padre del menor que todavía no se ha podido concretar un encuentro entre su hijo y Kylian Mbappé. "Me gustaría que los dos Kylian se vieran y como fanático de PSG me gustaría que mi hijo tuviera la misma carrera que él. Es un buen chico, simple y natural", destacó.