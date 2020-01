Edinson Cavani, delantero de PSG. | Fuente: EFE

El rechazo por el París Saint Germain (PSG) de la nueva oferta del Atlético de Madrid de 15 millones de euros por Edinson Cavani es una forma añadir presión al club español para que ponga más dinero encima de la mesa, según la prensa francesa, que tampoco descarta que la operación no se haga.



L'Équipe, que especula este miércoles sobre las razones de que el PSG se negara a aceptar los 15 millones de euros propuestos el martes por el Atlético por el delantero uruguayo, explica que para el club de la capital francesa esa cifra sigue sin corresponder con el valor deportivo del que es su mayor goleador de la historia (198 tantos).



Cavani ha sido excluido del grupo que este miércoles se desplaza a Pau para jugar los octavos de la Copa de Francia en Pau aunque se entrena con el resto de sus compañeros. Una evidencia de que el entrenador parisino, Thomas Tuchel, espera a la finalización del mercado de invierno el viernes.



El PSG asegura que, si bien el director deportivo, Leonardo, mostró hace ya una decena de días su disposición a escuchar al uruguayo, que había mostrado su voluntad de irse a Madrid, eso no significa que vaya a dejar que se marche pase lo que pase.



Entre otras cosas porque no querría que se diera la circunstancia de que Cavani estuviera alineado con el Atlético en un eventual enfrentamiento con el PSG en la Liga de Campeones.



"L'Équipe" no descarta que los colchoneros puedan lanzar una última oferta de aquí al viernes, aunque duda sobre el margen financiero que tienen para hacerlo, como tampoco que otros actores pudieran intervenir para hacerse con los servicios del uruguayo, y cita al Chelsea y al Inter Miami.



(Con información de EFE)