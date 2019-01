PSG goleó 3-0 al Amiens con goles de Edison Cavani, Kylian Mbappé y Marquinhos. | Fuente: PSG

El PSG no necesita de Neymar para sigue liderando cómodamente la Ligue 1. Este sábado el equipo parisino no tuvo piedad y goleó al Amiens con tantos de Edison Cavani, Kylian Mbappé y Marquinhos. La figura brasileña no estuvo en el encuentro por un permiso especial que recibió de su DT Thomas Tuchel.

El técnico señaló que el Neymar estaba "muy cansado" y por eso prefirió darle descanso este fin de semana. En ataque puso al tridente Cavani, Mbappé y Di María, una apuesta que terminó resultándole.

El primer gol llegó gracias a Edison Cavani (57') que fue efectivo al momento de ejecutar un penal. El uruguayo participaría en el segundo tanto al habilitar a Kylian Mbappé (70') para que aumente el marcador. La cereza del pastel la puso Marquinhos (79') con una sutil definición con pierna izquierda.

Con este triunfo, PSG suma 50 unidades en al Ligue 1 y se consolida como solitario líder. Su mas cercano perseguidor es el Lille con 37 puntos. Los parisinos marchan a paso de campeón en Francia.