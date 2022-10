Lionel Messi fue convocado para el PSG vs Marsella por la Ligue 1 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

PSG vs Marsella serán protagonistas este domingo del clásico francés. El duelo por la jornada 11 de la Ligue 1 está programado para la 1:45 p.m. (hora peruana) y se jugará en el Parque de los Príncipes.

Después de dos partidos sin jugar, Lionel Messi ha sido considerado en la lista de convocados por el técnico Christophe Galtier, quien en la previa había anunciado que el argentino está de nuevo "operativo".

"Ha entrenado normalmente con el grupo. Ha hecho la totalidad de la sesión. En el momento en que les hablo, está operativo", indicó Galtier en conferencia de prensa.

Messi se lesionó en la pantorrilla en el partido de Liga de Campeones en el campo del Benfica de Lisboa (1-1), el 5 de octubre, y se perdió los dos partidos siguientes, en Reims en L1 (0-0) y de nuevo contra el Benfica (1-1) en el Parque de los Príncipes, el martes en Champions.

PSG vs. Marsella: horarios en el mundo

Perú: 1:45 p.m.

Ecuador: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Chile: 3:45 p.m.

Estados Unidos (Florida): 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Mbappé tmabién está en la lista de convocados del PSG

PSG afrontará este clásico ante Marsella en medio de rumores que Kylian Mbappé no está contento en el club parisino y que desea marcharse a fin de año. Incluso, se habla de un ambiente sea negativo dentro del vestuario del equipo francés.

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, aseguró no haber hablado con Kylian Mbappé sobre el rumor que apunta a su salida, pero aclaró que lo ha visto "muy comprometido y serio en su actitud".



El técnico añadió: "Claro que en el vestuario no nos damos todos los días besos, es normal, pero sí que os digo que este ambiente es mucho mejor que el de otros lugares y que es mejor que lo que decís y podéis imaginar".



Sobre el rumor de salida de Mbappé publicado el martes, horas antes de medirse al Benfica en Champions, Galtier no quiso hacer comentarios y aseveró que el delantero "tuvo la mejor respuesta", pues fue escogido el mejor del encuentro (1-1).



"Yo tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no miento. Respondiendo a lo de Kylian, no hablé con él sobre el rumor, pero lo he visto muy comprometido en su preparación y serio en su actitud", apuntó.

PSG vs Marsella: los números de la previa del partido



