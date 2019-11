Jonatan Cristaldo fue denunciado por su expareja y madre de sus hijos por violencia de género. | Fuente: AFP

El delantero de Racing Club Jonatan Cristaldo (30) y con pasado en el Bolonia, el Palmeiras y los mexicanos Cruz Azul y Monterrey, entre otros, fue denunciado por su expareja y madre de sus hijos por violencia de género.

Morella De Las Heras radicó la denuncia ante la justicia y aseguró, a través de un video difundido este jueves en las redes sociales, que Cristaldo la golpeó y la arrastró por el piso de la casa.

Luego, en diálogo con el canal América, afirmó que el delantero la amenazó de muerte. "Me decía: 'Yo te puedo mandar a matar por 4.000 pesos (unos 66 dólares)'. Para que le hagan una perimetral de 150 días fui a la policía y me mandaron al hospital", sostuvo la De Las Heras, que tenía moretones en la cara.

La mujer contó que las agresiones comenzaron cuando Cristaldo jugaba en el Metalist ucraniano (2010-2014) y que le aseguraba que tenía "vínculos con la justicia".

"Yo ya había hecho una denuncia y él me había pedido por favor que no la ratifique, porque era una figura pública. Permití muchas cosas, pero no quiero que mi hija vea cómo su papá me pega", afirmó De La Heras.

Racing Club emitió un comunicado en el que informó que ha dado una licencia de cinco días al jugador “para colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados”. (Con información de EFE)



Comunicado oficial sobre la situación de Jonatan Cristaldo.



➡️ https://t.co/aH4HdzY4IS pic.twitter.com/TOUybOiBy4 — Racing Club 🏆 (@RacingClub) November 29, 2019