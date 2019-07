Gareth Bale no fue considerado por Zinedine Zidane en la derrota por 3-2 ante Tottenham. | Fuente: Medio Tiempo

Parece que Zinedine Zidane quería librarse de Gareth Bale hace mucho tiempo. En diálogo con Sky Sports, el expresidente del Real Madrid, Manuel Calderón, señaló que uno de los motivos por los cuales 'Zizou' dejó el cuadro español el año pasado fue por la permanencia del atacante galés y, una vez que pegó la vuelta a la dirección técnica en reemplazo de Santiago Solari, acordó con la directiva sellar la salida del jugador

"Esta es una situación insostenible para el jugador, el entrenador y el club. Zinedine Zidane había descartado a Gareth Bale hace mucho tiempo. Él pidió que se quede Cristiano Ronaldo y se vaya él, pero Florentino Pérez no le hizo caso y por eso es que dejó el equipo. Cuando regresó, se le prometió que Bale no iba a seguir. Quizá sus comentarios no fueron de los más apropiados, pero mostró que está muy incómodo", dijo.

Por otro lado, Calderón reveló que de momento el Real Madrid no ha recibido ninguna propuesta oficial por Gareth Bale. Asimismo, consideró que cederlo no sería una mala alternativa, aunque lo ve algo complicado teniendo en cuenta su sueldo.

"Lo único cierto es que no hay ninguna oferta por Gareth Bale, ese es un gran problema. En cuanto a los clubes chinos, ellos tienen que pagarle a la Federación China la misma cantidad de dinero que vale la transferencia. Por lo tanto, su pase les costaría el doble. La mejor solución en este caso sería un préstamo, pero no creo que un equipo lo quiera con el salario que tiene", sentenció.