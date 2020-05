La bomba en el fútbol español: "El 90% de los árbitros son del Madrid y el 10%, del Barza” | Fuente: Twitter

Iturralde González, es un exárbitro de fútbol español, que actualmente trabaja en el programa El Larguero de la Cadena Ser y que ha sorprendido con sus declaraciones al afirmar que la mayoría de árbitros, con porcentaje incluido son hinchas del Real Madrid y otra minoría son aficionados del Barcelona.

"Los árbitros del fútbol español no venimos de Marte. Te metes a árbitro porque te gusta el fútbol, y si te gusta el fútbol no creo que haya nadie al que no le guste un equipo. Yo tengo la suerte de haber nacido en Bilbao y en Bilbao la gente es del Athletic. Sin embargo, en el resto de España la mayoría son del Real Madrid o del Barcelona porque son los equipos que ganan, y es así. Y entonces los árbitros vienen de ahí, y la mayoría son del Real Madrid. Y eso no quiere decir que cuando piten al Madrid no sean profesionales ", dijo el exjuez de fútbol en el año 2014. Sin embargo, ahora fue más allá y hasta dio porcentajes.

"Yo diría que 90% son del Madrid y otro 10% son del Barcelona", confesó recientemente Iturralde González, quien comenzó en la actividad profesional en el año 1995 y pasó al retiro en el 2012. Desde el 2016 se desempeña como comentarista de televisión.