Nasser Al Khelaïfi, presidente del París Saint Germain (PSG), atacó, sin nombrarlos, a los tres clubes que no se retiraron del polémico proyecto de la Superliga, Real Madrid, Barcelona y Juventus, y los calificó de "fabricantes de fábulas" y de "manipuladores de hechos".



"No vamos a perder tiempo sobre lo que pasó el 18 de abril (fecha en la que divulgó la Superliga) y de la 'no tan Superliga', porque no me gusta darle tanta importancia a los fabricantes de fábulas", dijo desde Lausana Al Khelaïfi, en su discurso de apertura de la Asociación Europea de Clubes (ECA) que también preside.



"Nosotros hemos defendido los intereses del fútbol europeo para todos (...) mientras que los tres clubes rebeldes (Real Madrid, Barcelona y Juventus) malgastan energía, manipulando los hechos, y siguen poniendo el grito en el cielo. Los otros (clubes) avanzan para construir un mejor futuro para el fútbol europeo", agregó el dirigente qatarí, en declaraciones recogidas por la prensa francesa.

Al Khelaifi y su meta con ECA

Al Khelaifi también dio a conocer los desafíos de la Asociación de clubes europeos (ECA), organismo donde también es presidente.

"Estabilidad financiera al fútbol europeo, dado que ya antes de la pandemia se enfrentaba a serios problemas financieros y para ello se llevará a cabo un fondo de deuda de millones de euros y que se hará de la mano de la UEFA", señaló.

