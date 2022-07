Timo Werner es jugador del Chelsea y tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025. | Fuente: AFP

La situación de Timo Werner es compleja a pocas semanas de iniciarse la temporada 2022-23. En Chelsea no tiene sitio y sabe que si se queda no tendrá el apoyo del entrenador Tomas Tuchel, que no tiene en sus planes al atacante de 26 años.

Debido a ello, en Inglaterra colocan a Timo Werner en el radar de Real Madrid que podría reforzar su delantera, en caso se concrete la salida de varios atacantes de cara a la temporada 2022-23.

El equipo merengue cuenta con Karim Benzema como el '9' titular y mejor jugador, pero cuando se ausenta se extraña de su calidad futbolística. Por ello, en la interna de Real Madrid buscarían reforzar esa línea con el atacante de la Selección de Alemania.

Recordemos que la afición de Real Madrid ya conoce a Werner. Y es que en los cuartos de final de la Champions League le anotó un gol en el Santiago Bernabéu.

Ya sonó en Real Madrid

Previo a su incorporación a Chelsea, el exjugador de Leipzig ya estaba en la mira de Real Madrid. Ahora su nombre vuelve a sonar en el campeón de la Champions League.

Werner tiene contrato con el club español hasta el 30 de junio del 2025.







Ancelotti sobre el empate de Real Madrid



Tras el empate a dos entre el Real Madrid y el Club América de México en el Oracle Park de San Francisco (EE.UU.), Carlo Ancelotti compareció en zona mixta y afirmó que "tendrán prioridad" en el once titular para la Supercopa de Europa "aquellos futbolistas que ganaron la Champions".



El actual de la Champions League disputará esta competición ante el Eintracht Fráncfort en Helsinki (Finlandia) el próximo 10 de agosto.



Las declaraciones del técnico del Real Madrid llegaron después del segundo partido de pretemporada, relativo al Soccer Champions Tour por tierras estadounidenses, y en el que el entrenador recalcó que los mexicanos "llegaron con más rodaje".

"Hemos hecho un buen partido, pero se nota que ellos están jugando su liga al mismo tiempo", manifestó Ancelotti.







