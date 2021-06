Carlo Ancelotti definió su primer refuerzo para el Real Madrid | Fuente: Real Madrid

A poco de comenzar una nueva temporada, en el Real Madrid van avanzando en los planes de conformación de su plantilla, la cual ahora estará a cargo de Carlo Ancelotti. Antes de la llegada del técnico italiano, el club fichó al austríaco David Alaba, no obstante, ya tendría decidido su primer refuerzo.

Quien volverá a vestirse de blanco es el mediocampista Martin Odegaard, que en la mitad del último curso fue cedido al Arsenal.

"La situación es que soy jugador del Real Madrid y que volveré y empezaré allí en una semana y media. El Real Madrid tiene claro que le gustaría que volviera, así que será el momento de ir allí cuando se reanude el entrenamiento", contó el futbolista en 'TV 2'.

Martin Odegaard regresó al Real Madrid en la temporada pasada tras destacar en la Real Sociedad. Con Zinedine Zidane empezó LaLiga siendo titular, pero después dejó de ser considerado, al punto que se marchó cedido al Arsenal. Pese a esto, tiene claro su objetivo de brillar en el elenco español.

"Por supuesto, siempre ha sido un sueño jugar allí. Llevo más de seis años en el club y ese siempre ha sido el objetivo", advirtió.





Odegaard se reencontrará con Ancelotti

Ahora, se reencontrará con el que fue precisamente su primer entrenador en el Real Madrid, un Carlo Ancelotti que le hizo debutar oficialmente ante el Getafe en la última jornada de LaLiga 2014-2015.

"No, no con él no he hablado personalmente, pero sí he hablado mucho con el club y he tenido un diálogo cercano y siento que tienen una buena visión general. Yo siempre quiero jugar, lo he dicho todo el tiempo", sentenció.





