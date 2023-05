El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reveló que en "el proyecto futuro del club" entra "fichar" un delantero, ya que el francés Karim Benzema "tiene una edad", 35 años, a pesar de que defienda el rendimiento del ariete durante esta temporada en la que suma 29 goles.



"El proyecto futuro del club es fichar un '9' porque Karim tiene una edad, pero como está ahora Karim no pensamos en esto y la delantera está funcionando muy bien. Karim ha tenido altibajos, pero han progresado Rodrygo y Vinicius, Asensio está haciéndolo muy bien... el problema no ha sido la delantera estos años -refiriéndose a la falta de compromiso defensivo de su equipo en algunos partidos-", comentó en rueda de prensa.



Ancelotti que ponderó el rendimiento de Vinicius y Rodrygo. "El jugador brasileño destaca por sus cualidades individuales. He tenido muchos como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Pato, Kaka... pero cada uno tiene sus características. Regateadores como Vinícus y Rodrygo son difíciles de encontrar en el fútbol mundial", dijo.



El técnico del conjunto blanco aseguró también que 'Vini' "no necesita una roja" para escarmentar, tras cuestionarle esto una periodista, ya que "con todas las amarillas que ha tenido es suficiente".



Ancelotti eludió hablar sobre si será el próximo seleccionador brasileño y negó que haya una fecha límite para adoptar una decisión. "Ya he dicho de que mi futuro no hablo, pero te contesto. La fecha límite es una tontería porque no ha hablado con nadie; pero no hablo de mi futuro", contestó.

Carlo Ancelotti habló del futuro de Karim Benzema y de un '9' nuevo en el Real Madrid. | Fuente: Real Madrid

Ancelotti habló de Kroos y Nico Paz

Además, Ancelotti destacó la polivalencia de Toni Kroos en el centro del campo y el futuro que le ve al argentino Nico Paz, canterano que entrenó este lunes con el primer equipo.



"A Kroos le gusta jugar al fútbol, sea donde sea. Puede jugar como pivote o de interior izquierdo, según la estrategia y lo que necesites en el partido. Él no tiene ningún problema y no hay que convencerle para que juegue de pivote. Además, con él de pivote, la salida de balón, que es algo importante en el fútbol, sale muy bien", aseguró.



"Nico tiene proyección para jugar en el primer equipo. Lo está haciendo muy bien con Arbeloa y Raúl", destacó.



Por otro lado, se refirió al japonés Takefusa Kubo, quien se marchó a la Real Sociedad, rival del Real Madrid este martes, pero que cuenta con una opción de recompra por parte del conjunto blanco.



"Lo está haciendo muy bien y le seguimos. Hablaremos este tema los próximos meses, teniendo en cuenta de que en esta plantilla hay mucha competencia y no es fácil encontrar minutos para este tipo de partidos", apuntó.

