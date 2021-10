Carlo Ancelotti | Fuente: AFP

Este domingo Real Madrid cayó por 2-1 ante RCD Espanyol por LaLiga española en calidad de visitante y perdió la oportunidad de despuntarse como único líder en la tabla de posiciones superando a Atlético de Madrid.

Tras el encuentro, Carlo Ancelotti, entrenador de la 'Casa Blanca', se refirió al desempeño de su equipo y fue bastante crítico con el trámite del partido: "Ha sido nuestro peor partido. Hemos jugado mal, no hay mucho más que decir. Hemos de cambiar la actitud de esta semana. La derrota no es un accidente porque hemos merecido perder. Estamos preocupados porque dos derrotas seguidas en este club no es costumbre y hay que poner remedio a esto, corregir los errores que hemos tenido también hoy".

Asimismo, el entrenador comentó con la prensa que intentó replantear pero no le funcionó: "Hemos empezado con una idea y la idea ha cambiado con el gol encajado. No fuimos capaces de mantener la calma y la idea y el equipo ha estado mal posicionado con balón y sin él".

En tanto a Alaba, futbolista utilizado como lateral izquierdo, el entrenador justificó: "Pensaba que el podía ayudar en la fase defensiva, empujando mucho, pero no hemos tenido equilibrio en esa zona porque no estábamos bien posicionados".

