Espanyol vs Real Madrid EN VIVO: ambos equipos se enfrentan EN DIRECTO Y ONLINE este domingo, 3 de octubre, por la fecha 8 de LaLiga Santander. El duelo se jugará en el RCDE Stadium, a partir de las 9:15 a.m. (hora peruana).

El duelo entre el equipo de Carlo Ancelotti y Espanyol será transmitido a toda Latinoamérica por ESPN y Star+, en España por Movistar LaLiga. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de RPP.pe.

Espanyol y Real Madrid se enfrentan este domingo en un partido en el que ambos esperan que sirva para olvidar; en los locales por un inicio de temporada con solo una victoria en siete partidos y los visitantes por el inesperado y sonado tropiezo en Champions League contra el Sheriff Tiraspol.

Real Madrid vs Espanyol: horario en el mundo

Perú: 9:15 a.m

Colombia: 9:15 a.m

Ecuador: 9:15 a.m

Venezuela: 10:15 a.m.

Bolivia: 10:15 a.m.

Argentina: 11:15 a.m

Chile: 11:15 a.m

Uruguay: 11:15 a.m

España: 4:15 pm.





Así llega Espanyol

Los blanquiazules no encienden las alarmas, aunque son conscientes de que firmar un juego sin excesivas lagunas, pero sin resultados, no basta. Mejorar el acierto de cara a portería es una de las asignaturas pendientes más claras del conjunto catalán y lograrlo ante los blancos no parece una tarea sencilla.



El entrenador local, Vicente Moreno, no podrá contar con el centrocampista Yangel Herrera, con el delantero Javi Puado ni con los defensas Miguelón y Calero. El portero Oier arrastra molestias y es duda. De todos modos, la convocatoria no se conocerá hasta horas antes del partido, por lo que puede haber sorpresas.

Así llega Real Madrid

En la que no habrá novedades, salvo contratiempo de última hora, será en la del Real Madrid. Los españoles Dani Carvajal y Dani Ceballos siguen siendo baja, igual que el francés Ferland Mendy, el brasileño Marcelo y el galés Gareth Bale. El resto, a los que se suman los canteranos, pero habituales con el primer equipo, Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, están a disposición del italiano Carlo Ancelotti.



Incluido el alemán Toni Kroos, quien jugó sus primeros minutos (24) contra el Sheriff al dejar atrás molestias en el pubis y que el técnico desveló en la rueda de prensa en la víspera del partido que será titular en el RCDE Stadium.



Cuarto partido en 12 días para el Real Madrid en los que ha tenido de todo. Goleada y alegría disparada contra el Mallorca (6-1), mala imagen pero un punto frente al Villarreal (0-0) y la sorprendente derrota contra el Sheriff (1-2) en ‘Champions’; y ahora llega LaLiga Santander como terapia.



Con la victoria del Atlético de Madrid ante Barcelona, el Real Madrid afronta esta como una jornada clave para alejarse de uno, o ambos, de, a priori, sus grandes rivales por el título y, sobre todo, por irse al parón de selecciones como líder.



Para ello deberá recuperar la alegría anotadora que le hizo marcar 21 tantos en solo seis encuentros, con un Benzema excelso -ocho goles y siete asistencias en siete encuentros-.



Espanyol vs Real Madrid: alineaciones probables



RCD Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; David López, Bare; Vidal, Darder, Embarba y Raúl de Tomás.



Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Kroos, Modric: Rodrygo, Benzema y Vinicius.













