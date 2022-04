Ancelotti respondió a la reflexión de Xavi: "¿Qué significa jugar bien?" | Fuente: AFP

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, respondió a una reflexión de Xavi Hernández, técnico de Barcelona, sobre la exigencia de su equipo de jugar bien, y le preguntó por el significado de jugar bien, defendiendo el planteamiento defensivo del ‘Cholo’ Simeone y el Atlético en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Manchester City.

"Me gustaría contestar con una pregunta: ¿Qué significa jugar bien? Cada uno tiene su opinión", aseguró Ancelotti cuando se le trasladó la frase de Xavi y la afirmación de que el Barcelona es "el club más difícil y complicado del mundo".

"Para mí, jugar bien significa hacer bien la fase cuando tienes balón y cuando no lo tienes. Puedes hacer una buena fase defensiva pero no significa que estés jugando bien, si cuando tienes el balón no haces lo que se necesita para crear oportunidades. Si juegas bien con balón y mal sin él, para mí no es jugar bien", explicó el italiano en conferencia de prensa.

"Para jugar bien hay que hacer bien las dos cosas, porque el fútbol es atacar y defender. Sea con un bloque bajo, medio o una presión muy alta. Para mí, esto es el fútbol y nadie me va a cambiar esta idea", precisó el estratega del Real Madrid, líder de la clasificación en LaLiga con 12 puntos más que el Barcelona.

Ancelotti vs. Xavi: ¿Qué es jugar bien?

💬 @MrAncelotti: "El equipo está bien. Hemos tenido tiempo para recuperar y preparar bien el próximo partido. Vamos a jugar un partido difícil contra un rival fuerte con muchas cualidades. Estamos preparados." #SevillaFCRealMadrid pic.twitter.com/edoF69JbFW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 16, 2022

Carlo Ancelotti recurrió al planteamiento de Diego Simeone ante el Manchester City en el Etihad para seguir exponiendo su filosofía sobre el jugar bien al fútbol.

"Se puede discutir, escucho mucho decir cosas de la ida de Manchester y el Atlético defendió muy muy bien. Luego se puede opinar que con balón se pudo hacer más, pero la defensa fue muy buena", apuntó.

El entrenador del Real Madrid recordó a Xavi Hernández que en todos los clubes entrenar no es nada sencillo y que cada profesional tiene un reto por cumplir. Sin compartir que el Barcelona sea el club más complejo de dirigir.

"Xavi tiene su opinión, los equipos son todos difíciles de entrenar, nuestro trabajo no es fácil. Cada uno tiene su exigencia. Ganar títulos, jugar bien, evitar el descenso. Entrenar es complicado. El más difícil no sé cuál es, sé que entrenar es difícil, pero al mismo tiempo un trabajo que nos gusta hacer", sentenció Ancelotti.

EFE





NUESTROS PODCASTS

Un estudio revela que las personas vacunadas con cáncer, tienen infecciones más graves por coronavirus que las personas que no tienen cáncer. Eso hace que las personas con cáncer, a pesar de estar vacunadas, deban cuidarse mas con mascarillas, distancia física y ventilación.