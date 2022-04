Simeone respondió a Guardiola | Fuente: EFE

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró tras caer eliminado de la Champions League al empatar 0-0 en la vuelta de cuartos de final contra el Manchester City que su primera prioridad es "ganar" y al no lograrlo se va "jodido", pero la segunda es sentirse "orgulloso". Al DT también le preguntaron sobre la frase del Pep al referirse al fútbol que practicaban los 'colchoneros'.



"Yo tengo, como todos, prioridades, la primera prioridad para mí absolutamente es ganar, y posteriormente es estar orgulloso de lo que hacemos. Tenemos una afición extraordinaria, que estuvo todo el partido cerca, empujando al equipo y respondiendo a lo que el equipo le dio dentro del campo. La primera prioridad es ganar, la segunda sentirte orgulloso, y no tengo ninguna duda que siento orgullo del equipo del Atlético de Madrid, porque compite", dijo en rueda de prensa. "Pero está claro que no ganamos, y lo más importante es ganar", agregó.



El técnico argentino no ahorró adjetivos para manifestar su estado de ánimo. "Jodido porque quedamos fuera. Siempre uno quiere ganar, no importa como gane, siempre se festeja el ganar porque es lo más importante en el fútbol", reiteró.



En la valoración de la eliminatoria, Simeone dijo que se enfrentaron a "un rival extraordinario que no baja de 2-3 goles por partido" y subrayó que en los dos partidos lograron "contener esa fortaleza y juego asociativo que tienen".



La respuesta de Simeone a Guardiola



En otra nueva cuestión sobre las críticas a su estilo y el comentario de Pep Guardiola sobre que las tácticas defensivas se llevan usando "desde la Prehistoria", Simeone deslizó un comentario sarcástico.



"Yo no tengo por qué opinar y creer que uno hable mal o bien. Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes, y logran alabarte en un desprecio. Pero no somos tan tontos los que quizás tenemos menos léxico", comentó.



El entrenador del Atlético acabó aplaudiendo hacia la grada y negó haberlo hecho hacia el banquillo rival. "En ningún momento aplaudí al banquillo rival, aplaudí a nuestra gente... Y me parecía justo aplaudir a algo que se veía y que se notaba fuertemente lo que estaba pasando, que los futbolistas le estaban dando a nuestra gente lo que quería, más allá de que no pudimos dar el pase que era lo importante", comentó.



