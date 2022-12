Carlo Ancelotti habló sobre la opción de dirigir a la Selección de Brasil | Fuente: EFE / AFP

¿Dejar al Real Madrid? El nombre de Carlo Ancelotti fue vinculado al de la Selección de Brasil luego de la eliminación de la ‘canarinha’ en los cuartos de final de Qatar 2022, el torneo donde se esperaba que corten con una sequía en los mundiales de 20 años.

Tite dejó el cargo de seleccionador de Brasil y surgió el italiano Carlo Ancelotti como una alternativa para sucederlo en el cargo, no obstante, el actual entrenador del Real Madrid aseguró este jueves que nadie de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) le ha "contactado", a la vez que insistió en que, hasta que el club quiera, solo se ve entrenando a la ‘Casa Blanca’.

"Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado. Si lo tienen, lo agradezco, pero mis situación es bastante clara. Estoy bien aquí hasta que esta aventura pueda continuar. No soy yo el que va a decirle al Real Madrid que quiero irme, esto nunca pasará", dijo en rueda de prensa.



Ancelotti dirige al brasileño Vinícius Jr. en el Real Madrid | Fuente: EFE

Ancelotti no se ve fuera del Real Madrid

Carlo Ancelotti regresó al Real Madrid para un segundo periodo en 2021 y en la primera temporada fue campeón de la Champions League y de LaLiga. En lo que va del segundo año está compitiendo por todos los títulos, por lo que se siente fuerte para continuar en Chamartín.

Vale apunta que, a sus 62 años, ‘Carletto’ ya se proyectó que el Real Madrid será el último club al que dirigirá en su trayectoria, aunque sin fecha fija para ese final de carrera.

"Si todo va bien, en el Real Madrid me quedaría hasta los 80, ¿por qué no? Hasta que no me vuelva completamente loco. Mi idea es que el día que pare con el Real Madrid pararé de entrenar. He disfrutado mucho y buscar un equipo mejor en el fútbol mundial va a ser complicado. El día que el Real Madrid se canse puedo pensar en parar, no tengo problema, tengo muchas cosas que hacer después", dijo el italiano en mayo pasado después de ser campeón de LaLiga.

Real Madrid volverá al ruedo en LaLiga enfrentando al Valladolid | Fuente: AFP

Endrick, la nueva ‘joya’ del Real Madrid

Carlo Ancelotti valoró el fichaje de la joven perla brasileña Endrick procedente del Palmeiras y que se hizo oficial el pasado 15 de diciembre.

"Estamos contentos e ilusionados. Podrá incorporarse en 2024, el club ha buscado un acuerdo con la familia y el Palmeiras para ello. Es un gran jugador, un gran talento. Estaremos ilusionados cuando se pueda incorporar con nosotros", declaró.





NUESTROS PODCASTS

Hospitales desbordados por Covid en China y EE. UU exigirá pruebas negativas a viajeros llegados desde el país asiático

Ante el tsunami Ómicron desatado por la relajación de las medidas de prevención de epidemias y el fin de la estrategia Covid cero, el número de contaminaciones se dispara y los hospitales se ven desbordados.