Tras obtener el Mundial Qatar 2022, Lionel Messi se convirtió, para muchos, en el mejor de todos los tiempos. Hay otros que, incluso antes, ya lo consideraban el número uno. Sin embargo, hay también otros que consideran, por el motivo que sea, que esa afirmación no es exacta.

En ese último grupo se encuentra Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, quien brindó una conferencia de prensa a un día del partido ante Real Valladolid, por la fecha 15 de LaLiga Santander, torneo que se reanuda tras la paralización por la Copa del Mundo.

El italiano fue consultado por el '10' argentino, quien sumó, ante Francia, su primer título mundial. "¿Es Lionel Messi el mejor de la historia?, le consultaron. "Difícil de decir. No sé si es el mejor de la historia. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'", dijo inicialmente.

"No es tan justo decir eso, porque cada época tiene jugadores muy bueno. He disfrutado de tantos jugadores buenos... Entreno todos los días al Balón de Oro", complementó Carlo Ancelotti, haciendo mención a Karim Benzemá, delantero que, paradójicamente, no fue considerado por Didier Deschamps, pese a que, según informan allegados al futbolista, se recuperó de su lesión tras la fase de grupos.









