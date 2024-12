Carlo Ancelotti lo acepta: Kylian Mbappé "no está en su mejor nivel"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, admitió —tras la derrota ante Athletic Club por 2 a 1— que Kylian Mbappé "no está a su mejor nivel", pero recordó que el francés ha marcado ya diez goles y añadió que "hay que darle tiempo para adaptarse".



"Lo puede hacer mejor y está trabajando para ello", indicó el entrenador después de señalar que el francés, quien erró su segundo penal consecutivo, como Federico Valverde, quien cometió un grave error aprovechado por Gorka Guruzeta para marcar el tanto de la victoria rojiblanca, estaban "tristes y decepcionados" en el vestuario al finalizar el encuentro. "A Fede no hay que tocarlo. Es un gran jugador y los errores en el fútbol se cometen", recalcó Ancelotti, defendiendo también al uruguayo.



Sobre el partido, el técnico madridista consideró que "era para un empate"y que "no hay nada que decir" nada por su parte. "Pequeños detalles, como el fallo del penal, nos han penalizado. Pero no tengo que evaluar a un jugador por un penal. A veces se marca y otra no", incidió.

El técnico aclaró, además, que Mbappé, Bellingham y Vinicius son los futbolistas encargados de tirar los penales. "En la primera parte, a nivel defensivo, lo hicimos muy bien, aunque con balón lo pudimos hacer mejor. No tuvimos muchas oportunidades. En los últimos partidos hemos mejorado algunos aspectos, pero todavía no somos lo sólidos que fuimos el año pasado. Tenemos que seguir trabajando, esa es la llave", finalizó.

Mbappé falló su segundo penal consecutivo

Kylian Mbappé asumió la responsabilidad en el lanzamiento del penal del que dispuso Real Madrid en San Mamés y su fallo, en un tiro blando que sacó Julen Agirrezabala, se convirtió en la segunda ocasión en su carrera en el que fallas dos penas máximas consecutivas, tras el marrado en Anfield ante el Liverpool en la Champions League.



No es nueva la sensación de frustración para Mbappé. Ya la sintió en el PSG, en el que falló dos de los cuatro primeros penales que realizó. En el Real Madrid ha pateado cinco y erró los dos últimos.



Tras el fallo frente a Liverpool, Mbappé rehusó tirar el penal a favor del Real Madrid ante Getafe, pese a no estar Vinícius. En San Mamés, con el Real Madrid perdiendo 1-0, no dudó en coger el balón cuando el colegiado señaló penalti a Antonio Rüdiger. Su disparo, blando, lo adivinó Agirrezabala.



Es la segunda ocasión en la carrera de Mbappé que falla dos penales seguidos. Lo vivió en 2019 en dos partidos como local del PSG que acabaron con triunfos. Ante el Nantes (3-0), erró en el minuto 66 y se desquitó marcando en el 85. Su siguiente lanzamiento lo falló frente al Marsella en el minuto 90.

