Otra noche para el olvido: segunda vez en la carrera de Kylian Mbappé que falla dos penales seguidos [VIDEO]

Kylian Mbappé asumió la responsabilidad en el lanzamiento del penal del que dispuso el Real Madrid ante Athletic Club en San Mamés y su fallo, en un tiro sin fuerza que sacó Julen Agirrezabala, se convirtió en la segunda ocasión en su carrera en la que perdona dos penas máximas consecutivas, tras el error en Anfield ante el Liverpool en la Champions League.



No es nueva la sensación de frustración para Mbappé. Ya la sintió en el PSG, en el que falló dos de los cuatro primeros lanzamientos de penal que realizó. En el Real Madrid ha disparado cinco y erró en los dos últimos, en dos salidas difíciles a Anfield y San Mamés donde el Real Madrid acabó perdiendo sus partidos.



Tras el fallo frente al Liverpool, Mbappé rehusó tirar el penalti a favor del Real Madrid frente al Getafe pese a no estar en el campo por lesión Vinicius Junior. Cedió el lanzamiento a Jude Bellingham. En San Mamés, con el Real Madrid perdiendo 1-0, no dudó en coger el balón cuando el árbitro señaló penal a Antonio Rüdiger. Su disparo, blando, lo adivinó Agirrezabala.

Es la segunda ocasión en la carrera de Mbappé que falla dos penaltis seguidos. Lo vivió en 2019 en dos partidos como local del PSG que acabaron con triunfos. Ante el Nantes (3-0), erró en el minuto 66 y se desquitó marcando en el 85. Su siguiente lanzamiento de penalti lo falló frente al Olympique de Marsella en el minuto 90. En el conjunto francés chutó 39 penas máximas y marcó 31. Falló un 20,51%, según datos de BeSoccer para EFE.



Con la selección francesa mejora su estadística al haber marcado diez de los once que lanzó, con un 9,1% de error que aumenta hasta un 40% con la camiseta del Real Madrid tras fallar dos de los cinco penaltis que chutó. Los marcó ante el Betis, Stuttgart y Espanyol, los tres en el Santiago Bernabéu.