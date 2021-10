Ancelotti no le cierra la puerta a Eden Hazard a una posible salida del Real Madrid | Fuente: EFE

Puerta abierta para salir de la Casa Blanca. Carlo Ancelotti aseguró que no pondrá trabas si algún futbolista del Real Madrid le plantea salir en el próximo mercado. El italiano no ocultó nada al ser consultado si Eden Hazard le propone marcharse en enero.

"Debemos tener en cuenta el pensamiento de cada jugador. Yo nunca en mi carrera profesional como entrenador he forzado que se quede un jugador que quiere salir. Si quiere salir, tiene que salir, no hay duda en eso", declaró en rueda de prensa.

El belga Eden Hazard comenzó la temporada en Real Madrid siendo titular en el nuevo ciclo de Carlo Ancelotti, pero la aparición de molestias físicas y el no ofrecer un rendimiento superlativo lo llevó a quedar relegado por Vinícius Jr y Rodrygo Goes.

Real Madrid busca volver al triunfo en LaLiga

Real Madrid enfrentará al Elche en condición de visita, cotejo al que acude luego del empate sin goles con Osasuna que le impidió aproximarse al líder Real Soceidad.

"Es verdad que trabajas para crear oportunidades y las hemos tenido, aunque tenemos que finalizar mejor, lo que no significa solo meter mejores centros, sino posicionarse mejor, meter más jugadores en el área, moverse mejor...", analizó Carlo Ancelotti.

El entrenador aseguró que Luka Modric no jugó ante Osasuna porque arrastraba "alguna molestia", y no cree que esté abusando de utilizar en exceso a Vinícius. "Vinícius está muy bien, es muy joven y se recupera mejor que otros. En el aspecto físico, el día que tenga problemas o que no mantenga el nivel de forma, irá al banquillo", manifestó.

👔 @MrAncelotti: "El aspecto determinante es seguir con este compromiso que el equipo ha mostrado en los últimos partidos."#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/d9xLaUVOxq — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 29, 2021





NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud insiste en pedir a los países más ricos ser solidarios para lograr vacunar a las poblaciones de los países más pobres que no tienen acceso a la vacuna. Solo el 3% de la población de estos países ha sido vacunada. Por ello el sistema Covax restringirá el reparto de vacunas a solo 28 países. ¿Cuál es la estrategia que se aplicará? Nos explica el Dr. Elmer Huerta.