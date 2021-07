Marcelo jugará ante Rangers. | Fuente: Real Madrid

El italiano Carlo Ancelotti comenzará su segunda etapa al frente del Real Madrid con un once alternativo al que será habitual esta temporada en el primer amistoso que disputará este domingo ante el Rangers en el Ibrox Stadium.



Ancelotti, de nuevo al frente del conjunto blanco tras la marcha del francés Zinedine Zidane, tiene las numerosas bajas de los jugadores que han participado en la Eurocopa, en la Copa América y los que están disputando los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que el once sale del grupo que ha comenzado los entrenamientos.



Formará de salida en este primer amistoso -no cuentan los partidos de entrenamiento ante Fuenlabrada y Rayo Vallecano- con Lunin, Odriozola, Chust, Nacho Fernández, Marcelo; Odegaard, Antonio Blanco, Isco; Lucas Vázquez, Jovic y Rodrygo.



Supelentes canteranos en Real Madrid

En el banquillo estarán suplentes los canteranos Luis López, Toni Fuidias, Marvin, Arribas, Morante, Gila, Miguel Gutiérrez y Dotor, que buscan una plaza en la primera plantilla.



Mientras, en Madrid se quedaron trabajando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el alemán Toni Kroos, los franceses Ferland Mendy y Raphael Varane, el galés Gareth Bale, el croata Luka Modric, el austríaco David Alaba, el hispano-dominicano Mariano Díaz y Dani Carvajal, que sigue con su recuperación.



Steven Gerrard, técnico del campeón escocés, alineará un equipo integrado por McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Lundstram, Davis, Hagi, Wright, Kent y Sakala.







