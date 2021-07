Sergio Ramos y Kylian Mbappé. | Fuente: Sergio Ramos Twitter

Sergio Ramos sigue disfrutando sus primeros días como jugador del París Saint Germain (PSG) y no tuvo mejor idea de publicar una foto junto al delantero francés Kylian Mbappé, quien es uno de los grandes deseos de fichaje de Florentino Pérez para el Real Madrid.

En la imagen tanto Ramos y Mbappé aparecen con camisetas blancas de entrenamiento de PSG, que en redes sociales no pasó desapercibido debido que lo relacionan con un posible fichaje del atacante al Real Madrid. En cambios, otros cibernautas señalan que es un mensaje que no gustará al equipo merengue.

"Esto tendría que ser con la camiseta del Madrid", "Guiño al Madrid, ambos de blancos" y "Mbappé al Madrid", fueron algunos comentarios de los cibernautas sobre la última publicación del excapitán del Real Madrid.

Como se sabe, Mbappé culmina su contrato con PSG en junio del 2022, pero su continuidad es uns incertidumbre que en los últimos meses ha desechado varias ofertas del club que preside el jeque Nasser Al-Khelaïfi.

"Me gustaría que Mbappé se quede"

El defensa español Sergio Ramos quiere aportar su "experiencia" para "contagiar" a Kylian Mbappé y convencerle de que se quede en el París Saint-Germain, aunque reconoció que su exequipo, el Real Madrid, es "el mejor club a nivel histórico" y "los mejores en alguna etapa tienen que pasar por allí".



Sobre la posible salida de Mbappé, que no renueva su contrato con el PSG, que expira al final de la próxima temporada, Ramos afirmó que le hablará "en privado" pero apuntó: "Me gustaría que siguiera aquí, es un grandísimo jugador, joven, que puede hacer historia. Aquí o en el Real Madrid, si tiene que irse".



"No estoy en la mente de Kylian, pero me gustaría que siguiera. Es un jugador determinante, que marca la diferencia y que tiene un futuro grande por delante. Aquí tiene un equipo que puede ayudarle a lograrlo. Yo aporto mi experiencia, todo lo que he vivido estos años en el Real Madrid, mi espíritu ganador. Si eso puede contagiar a algún compañero, puede ser un éxito por mi parte (...) Le quiero a mi lado", señaló.





