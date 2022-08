Casemiro fue el mejor jugador del partido en la Supercopa de Europa que ganó el Real Madrid. | Fuente: Real Madrid

Casemiro dejó en claro la excelente relación que mantiene con el presidente Florentino Pérez en su conferencia de despedida de Real Madrid. Señaló que el cuadro merengue seguirá ganando debido que cuenta con un gran líder a la cabeza.

"Presidente, muchas gracias, contigo al frente este club seguirá teniendo un presente y un futuro brillante, seguirá ganando. Hala Madrid", señaló el ahora volante de Manchester United que también se dio tiempo para hablar del histórico tridente que conformó con Luka Modric y Toni Kroos.

"Intentaré hablar con el corazón. He ganado muchos títulos pero el más grande fue cuando salgo todos los días para venir a entrenar. Gracias a Dios he ganado títulos, pero con ayuda de mi familia, de mi mujer que me ha dado dos hijos preciosos. A usted, presidente. Muchas gracias a todos. Gracias a mis compañeros, sin ellos no hubiese sido posible", agregó.

"Pero no puedo dejar de hablar de dos: Modric y Kroos. He disfrutado mucho con ellos jugando al fútbol. Un día seguro que volveré para seguir ayudando a este club", culminó sobre la 'CMK', el tridente de lujo que tuvo el Real Madrid.





Casemiro se emocionó a lo largo de toda su conferencia. | Fuente: Real Madrid

Las palabras de Florentino Pérez a Casemiro

"El mito del Real Madrid se consigue con futbolistas especiales que son capaces de generar leyenda. Casemiro es uno de nuestros grandes referentes, que nos ha llevado a la conquista de cinco Champions, entre otros muchos títulos. Recuerdo a aquel chaval que llegó al Castilla con 20 años y recordaré tus extraordinarios 20 minutos en Dortmund. Llegaste con la determinación de dejarte el alma para triunfar en el Real Madrid. Nunca pensé que este día podía llegar", señaló Florentino Pérez sobre Casemiro y su salida rumbo a Manchester United.

👔 Florentino Pérez: "El @RealMadrid ha sido, es y será siempre tu casa. Gracias por ayudarnos a hacer más grande al club".#RealMadrid | #GraciasCasemiro pic.twitter.com/VWpC95d25e — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 22, 2022





