Luka Jovic delantero de Real Madrid. | Fuente: EFE

El delantero serbio Luka Jovic no ha rendido como esperaban en Real Madrid y seguramente no seguirá para la próxima temporada. Sin embargo, el cuadro merengue no contempla vender a un jugador de 22 años y por ello la primera opción es que se vaya a préstamo.

Al respecto, The Sun reveló que el entrenador Frank Lampard busca a un delantero y la primera opción es Jovic para llegar a Chelsea. Sin embargo, el club inglés no la tendrá fácil debido que equipos como Napoli, AC Milan y Tottenham también están interesados en el exatacante del Eintracht Francfort.

Jovic llegó a Real Madrid por 60 millones y actualmente ningún equipo no está dispuesto a pagar esa cifra millonaria, acota Mundo Deportivo.

El atacante serbio fue víctima de críticas en su país al salir de la cuarentena para celebrar el cumpleaños de su novia en pleno coronavirus, informaron medios de Belgrado.

Incluso el gobierno de Serbia amenazó que encarcerlará a Jovic en caso salga del su confinamiento. En tanto, Real Madrid estaría evaluando una sanción, pese que le dio permiso al jugador para viajar a su país.