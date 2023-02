Linda Caidedo llega al Real Madrid proveniente de Deportivo Cali. | Fuente: Real Madrid

Ya es una realidad: Linda Caicedo es refuerzo del Real Madrid. En medio de muchas expectativas, y tras un viaje a España grabado en su totalidad para un documental, la colombiana de 18 años se convirtió en merengue.

La joven delantera llega proveniente del Deportivo Cali en la que se convertirá en su primera experiencia a nivel internacional en clubes. Su fichaje es catalogado por la prensa como el más mediático del fútbol femenino español.

El Real Madrid la presentó con dos videos. Uno en el que no se mostraba su rostro y otro en el que camina hacia la cámara, señala el escudo y menciona el nombre del club. Además, publicó distintas fotografías: una con el anuncio oficial, otra tras pasar pruebas médicas y una tercera con el estadio de fondo.

Linda Caicedo, internacional con la selección de Colombia, fue elegida la Mejor jugadora de la Copa América Femenina 2022, Balón de Plata y Botín de Bronce del Mundial Femenino Sub 17 2022, y Mejor jugadora Sub 20 e integrante del Mejor Once de la Conmebol 2022, según IFFHS.





Los anuncios del Real Madrid

Su debut en 2019

Que pedazo de jugadora eres linda Caicedo de tan solo 14 años, en su debut con @AmericaCaliFem necesitamos jugadores con esa garra en @AmericadeCali pic.twitter.com/eyOIJx4YYN — EDU MARTINEZ 🗯 (@Eduardoelmaru) July 15, 2019

Más de Linda Caicedo

Linda Caicedo, quien vestirá el dorsal 19 del Real Madrid, debutó en la liga femenina de Colombia a los 14 años, en 2019, con la camiseta de América de Cali. Esa temporada fue campeona y goleadora del torneo.

Al año siguiente, pasó al Deportivo Cali. En 2021, consiguió su segundo título nacional. Tras un espectacular 2022 con la selección de Colombia, en la que fue elegida la mejor jugadora de la Copa América, su nombre comenzó a sonar a nivel mundial.

Distintos clubes, entre ellos Manchester United, Chelsea, Bayern Múnich y Barcelona, esperaban al 22 de febrero, día en el que cumpliría 18 años y podría decidir su futuro. Sin embargo, este no estaba en ninguno de los equipos nombrados, sino en el Real Madrid.