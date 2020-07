Karim Benzema ha marcado 19 goles en LaLiga 2019-20 | Fuente: AFP

Desde la marcha de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema se ha erigido como la principal figura de ataque del Real Madrid. En LaLiga actual, sin Eden Hazard al 100% y con Gareth Bale y James Rodríguez con poca participación en el equipo, el francés ha cargado con el liderazgo ofensivo, siendo el elemento de más valor y el goleador del plantel (19).

Dicho momento podría consagrarse este jueves con un nuevo título liguero para el delantero. Sin embargo, aunque su condición de estrella de los merengues ha tomado una valía importante, no todo siempre fue como lo esperaba.

Cuando José Mourinho estaba al mando del equipo, Benzema tenía muchos cuestionamientos y ello le llevó a pensar en su marcha, según reveló Karim Djaziri, exrepresentante del ‘9’.

“Cuando estaba mal con Mourinho me decía: "Quiero volver a Lyon". Le dije que no, que iba a luchar y alcanzar el éxito. Y lo consiguió. Si aún tiene piernas y piensa que puede ayudar, regresará. Si no es como jugador lo hará con otro rol tal vez. Sé que realmente lo quiere", contó Djaziri en OL TV.

Karim Benzema fue parte del Olympique de Lyon hasta la campaña 2008-09, cuando fue vendido al Madrid. El futbolista de 32 años tendría decidido que, cuando su etapa en la ‘Casa Blanca’, volverá al club donde debutó a nivel profesional.

“Lo que está experimentando en el Real Madrid hoy en día está a la altura de lo que quiere cualquier jugador de fútbol. Juega para el Madrid, se siente cercano a su entrenador y la afición le quiere. En este momento no es posible. Pero desde que dejó Lyon solo tiene un deseo, regresar algún día. ¿Será como jugador? Es imposible saberlo. Siempre se arrepintió de no haber llegado más lejos en la Champions. La temporada que se marchó llegaron a semifinales", agregó Djaziri.