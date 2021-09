Dani Carvajal salió lesionado en el último partido del Real Madrid ante Valencia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Dani Carvajal sufrió en Mestalla su segunda lesión muscular del curso, que le aleja de los terrenos de juego con el Real Madrid y de la fase final de la Liga de Naciones con la selección española, por un percance en el gemelo derecho que amplía su historial de problemas físicos continuos las dos últimas temporadas.



El calvario de Carvajal no tiene fin. El defensa madridista ha tomado todas las medidas posibles para evitar las continuas lesiones musculares que sufre y los resultados no llegan. Cinco partidos después de reaparecer, se ve obligado de nuevo a parar.



Tras caer lesionado en la primera mitad del partido por el liderato liguero en Mestalla, Carvajal se sometió este lunes a una resonancia magnética y, según confirmó el club blanco, decidió acogerse a su derecho de privacidad para que no se haga público el parte médico.







Dani Carvajal no es el único: Real Madrid tiene varios lesionados

Como Gareth Bale tras lesionarse en la víspera del regreso al estadio Santiago Bernabéu, Carvajal no quiere que se desvelen detalles de su lesión ni el tiempo de baja.



En el club blanco existe preocupación por las continuas lesiones de Carvajal, que la pasada temporada protagonizó la peor de su carrera, con tan solo quince partidos disputados con el Real Madrid y uno con la selección española.



Sufrió hasta cinco problemas musculares y el presente curso lo comenzó tarde tras un nuevo percance en pretemporada.



Regresó a los terrenos de juego en la segunda jornada de LaLiga Santander, ante el Levante, tras 117 días sin disputar un partido y habiéndose perdido la Eurocopa con la selección española.



El defensa madrileño acaba de firmar su renovación con el club blanco hasta junio de 2025. (EFE)

