Histórico de España: "Real Madrid y Valencia negociaron por dos años mi fichaje y nunca se dio" | Fuente: AFP

El exdelantero de la Selección de España, David Villa, brindó una entrevista para Post United sobre lo fue su frustrado pase del Valencia al Real Madrid cuando estaba en su mejor momento como jugador.

"No se dio. Sobre esos cinco o seis años de mi carrera, que fue donde más eco tuve tanto a nivel nacional (Madrid y Barza) como internacional con clubes de la Premier, había muchas ofertas. Yo pertenecía al Valencia. Dije que saldría cuando ellos quisieron. No se dieron las circunstancias. Tiene que haber la voluntad de los dos clubes y el del jugador, ningún año de los dos que hubo negociaciones se acabó dando esta situación", contó el recordado 'Guaje'.

Finalmente recordó su paso por el Barcelona y como la presencia de Pep Guardiola como técnico lo hizo mejorar. "Hasta llegar al Barcelona, siempre había jugado como referencia o en el 4-4-2 en el Valencia. En el Zaragoza, en el Sporting y en la Selección también. Cuando llegué al Barcelona era un panorama diferente. Me movía a la izquierda, no era solo estar para finalizar, tenía que hacer otras cosas y me costó bastante. Guardiola y mis compañeros me ayudaron. Me dieron las herramientas para cambiar después de jugar toda la vida en una posición a una diferente", finalizó.