El Real Madrid difundió este jueves un tuit que resume una información del programa El Transistor de Onda Cero que revela la existencia de un chantaje para hacer desaparecer las cintas grabadas a Florentino Pérez a cambio de diez millones de euros.

Según dicha información las conversaciones distribuidas esta semana por El Confidencial y que el club atribuye a “conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán”, tuvieron un capítulo previo. El tuit difundido por el Real Madrid es el siguiente:

“El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada”.

Por su parte, el periodista José Antonio Abellán, en una entrevista al programa televisivo Onze en Esport3, juró que jamás ha intentado vender esos audios a nadie y que él no ha filtrado esas conversaciones.

Florentino afirma que audios filtrados fueron grabados "clandestinamente"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, consideró que las declaraciones en las que arremete contra las leyendas blancas Raúl González e Iker Casillas fueron "grabadas clandestinamente" y asegura que la filtración a su posición como promotor de la Superliga.

"Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por (el periodista) D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito", afirmó este martes Pérez, en un comunicado oficial del club merengue.

"Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial", añadió el presidente merengue.

El diario en línea El Confidencial publicó unos audios del año 2006 cuando Pérez ya no era presidente del club madridista afirmando que "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido".





