Erling Braut Haaland tiene contrato vigente con el Borussia Dortmund | Fuente: AFP | Fotógrafo: LEON KUEGELER

El director administrativo del Borussia Dprtmund, Hans Joachim Watzke, recomienda al delantero noruego Erling Haaland que siga el ejemplo de Robert Lewandowski y se tome su tiempo para crecer en el club alemán antes de dar el salto a otro equipo.



"Erling sabe, lo mismo que su agente Mino Raiola, lo que tiene en Dortmund. Solo le puedo aconsejar que haga lo mismo que Robert Lewandowski, que se tomó el tiempo necesario para convertirse en un jugador de clase mundial", dijo Watzke en declaraciones a la revista "Kicker".



"Eso es algo que no se consigue en un año", agregó.



Lewandowski dejó el Dortmund libre, tras cuatro temporadas en las que ganó dos veces la Bundesliga, para fichar por el Bayern.



Watzke no cree que Haaland vaya a pedir la carta de libertad el verano que viene, pese a ser pretendido por muchos clubes europeos.



"Es claro que si algún día Erling nos deja será para fichar por un club más grande que el Dortmund y no hay muchos de los que se pueda decir eso. Si te quieres marchar a un equipo como, por ejemplo, el Real Madrid tienes que haber llegado ya antes a la elite mundial", dijo Watzke.



Haaland tiene contrato con el Dortmund hasta 2024. Watzke ha desmentido en repetidas ocasiones rumores según los cuales hay un acuerdo verbal que le permitiría a Haaland marcharse en 2021 si llega una oferta adecuada.



En los medios se ha asegurado que hay una cláusula de rescisión, de 75 millones de euros, que entraría en vigor en 2022, pero eso es algo que nunca ha sido confirmado por el club.