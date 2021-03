Eden Hazard, delantero del Real Madrid. | Fuente: AFP

El delantero belga del Real Madrid Eden Hazard está de vuelta en Madrid tras haber trabajado su rehabilitación junto al fisioterapeuta de la selección belga, Lieven Maesschalk, en la localidad valona de Tubize, según informó este lunes el medio flamenco Het Laatse Nieuws.



El exjugador del Chelsea continuará en la capital española la recuperación de su lesión en el psoas, de la cual decidió no operarse, siguiendo los consejos de los equipos médicos del Real Madrid y Bélgica.



Su compañero en la selección y en el club blanco, el portero Thibaut Courtois, aseguró en una entrevista con el canal VTM que, aunque es difícil verlo fuera del campo, nunca había visto a Hazard "tan en forma".



"Después de su anterior lesión, tuvo unos días difíciles, pero esta vez veo que está trabajando muy duro cada día en los entrenamientos. Seguro que está más en forma que nunca", insistió el meta.



Eden Hazard tendrá ahora que someterse a "un tratamiento extremo para fortalecer la parte inferior del cuerpo, desde los abdominales hasta las rodillas", de acuerdo con la información de los medios flamencos.



Desde que se lesionase en 2019 en un encontronazo con su compañero de la selección Thomas Meunier, su tobillo derecho "está tan flexible como el izquierdo", según los diagnósticos, aunque la placa metal que le colocaron el verano pasado en Dallas "no debería ser la causa de sus repetidas lesiones musculares".



En ese sentido, los medios belgas apuntan a lo que aseguran algunas fuentes españolas, que afirman que el aspecto psicológico podría estar detrás de la racha de lesiones sufridas recientemente por el delantero de los Diablos Rojos, que no "juega liberado por miedo a recaer".