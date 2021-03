Eden Hazard registra solo cuatro goles desde su llegada al Real Madrid | Fuente: Real Madrid

Eden Hazard llegó en 2019 al Real Madrid generando la ilusión de ser el gran sucesor de Cristiano Ronaldo en la ‘Casa Blanca’, sin embargo, en su ciclo como merengue, registra más lesiones que goles.

La comparativa es literal, ya que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid tiene solo cuatro goles y once lesiones, lo que ha provocado una decepción en el club. Quien se refirió a él fue su excompañero en el Chelsea, Jhon Obi Mikel, y reveló detalles inusuales del belga durante los entrenamientos.

"¿Que por qué le va tan mal? Dios mío. Eden, Eden, Eden... ah. Porque era tan bueno que nadie decía nada. Llegaba el sábado y ganaba el partido para nosotros, era el hombre del partido. Pero el lunes y el martes, estaba en el entrenamiento y era como si no estuviera. Parado, deambulando", contó en entrevista con ‘The Athletic’.

"Todo el mundo luchando, gritando en los partidillos y él no hacía nada de eso. Pero le veías en el terreno de juego, lo bueno que era... ¡No es justo que algunas personas tengan tanto talento!", añadió el mediocampista en tono de broma.

Lo cierto es que Eden Hazard ha evidenciado muchos problemas físicos desde que llegó al Real Madrid, factor que ha llevado se pierda gran cantidad de cotejos en la temporada y media que lleva en España.

"Se decía a veces: 'Si quiero ser tan bueno, puedo serlo. No tan bueno como Messi porque él es de otro planeta, pero creo que puedo estar cerca de Cristiano e incluso mejor'. Esas fueron las palabras que salieron de su boca, pero él no es tan dedicado. No entrena bien, es el peor jugador entrenando con el que he jugado", detalló Obi Mikel.





