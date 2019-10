Eden Hazard ha jugado seis partidos con el Real Madrid en la temporada. | Fuente: AFP

Eden Hazard llegó al Real Madrid en el último periodo de transferencias proveniente del Chelsea y, hasta ahora, las cosas le han ido bien al belga. A pesar de haber retrasado su debut oficial con la 'Casa Blanca' por una lesión a poco del inicio de la Liga Santander, el jugador ya tiene varios duelos disputados y hasta un gol con su nuevo equipo.

Incluso, el propio Eden Hazard se animó a hablar con el diario belga 'La Derniere Heure' sobre cómo ha vivido esta primera parte de su etapa en el Real Madrid. Si bien indicó que hasta ahora no le ha tocado vivir semanas difíciles, admitió que hasta ahora no logra entender del todo el idioma español.

"Aún no he vivido semanas difíciles en el Real Madrid. Sé que se habla mucho del equipo en todas partes, por estoy aquí. Sin embargo, todavía no entiendo bien el español. Hasta ahora, no veo las críticas", dijo.

Eden Hazard viene de jugar en las victorias por 9-0 contra San Marino y 2-0 ante Kazajistán de la Selección de Bélgica durante la última fecha FIFA. Ahora, el delantero de 28 años se reincorporará al Real Madrid pensando en el partido frente al Mallorca este fin de semana.