Eden Hazard delantero belga. | Fuente: AFP

En medio del festejo por el título del Real Madrid, el delantero belga Eden Hazard no dudó en afirmar que su primera temporada con el cuadro merengues ha sido la peor de su carrera luego de haber sufrido sendas lesiones.

“Ha habido lesiones, pero espero que esto quede atrás y el año que viene sea mejor. En realidad no ha sido un año tan terrible porque he podido venir a este club y hemos ganado la Liga en mi primer año. No puedo pedir más”, declaró en entrevista a la emisora "France Info".

“A nivel individual ha sido el peor año de mi carrera. Ha sido una temporada un poco extraña con todo lo que ha sucedido. La temporada puede mejorar y el próximo título tiene que ser la Champions, aunque va a ser difícil porque enfrente está el Manchester City”, agregó.

Además, el jugador de 29 años destacó el papel del entrenador Zinedine Zidane y que es una persona"simple que sabe decir las cosas en el momento adecuado". Como jugador demostró que "era el mejor jugador" y como entrenador "en solo unos años" también ha demostrado que es "uno de los mejores". Confía en sus jugadores y a cambio los jugadores confían en él: "Por eso funciona".

El belga dice que Karim Benzema es "muy simpático" en el día a día y "muy simple". Pero su objetivo es "ganar partidos" y "marcar goles". "Creo -indica- que este año ha demostrado de nuevo que era el mejor".