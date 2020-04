Crack del PSG y Bélgica: "Yo no lesioné a Hazard, él chocó conmigo" | Fuente: Twitter

Thomas Meunier, lateral derecho del PSG, brindó una entrevista en la que habló sobre la acción que protagonizó junto a Eden Hazard del Real Madrid y en la que su también compañero en la Selección de Bélgica acabó lesionado de gravedad.

"No, no lo lesioné yo, él chocó conmigo. Es un matiz diferente", respondió escuetamente Thomas Meunier sobre aquella acción del pasado 26 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, también habló sobre si estaba arrepentido por esta acción que casi deja fuera a Hazard de la Eurocopa. "No, porque aún había dudas de que pudiera jugar la Euro. Fue en diciembre. Al principio fueron dos semanas, luego dos meses, luego hubo una recaída. Pero en ningún momento dudé. Incluso ahora, si se hubiera jugado probablemente él hubiera estado allí", declaró para la cuenta de Instagram de RTBF Sport.

Como se recuerda, Eden Hazard sufrió una microfisura perimaleolar en la pierna derecha y reapareció en febrero, sin embargo, volvió a recrudecerle la misma lesión y tuvo que ser operado en Estados Unidos. De momento no hay una fecha exacta para la su vuelta.