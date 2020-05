El mensaje de Iker Casillas que entusiasma a los hinchas del Real Madrid. | Fuente: AFP

Iker Casillas es, sin duda, un ídolo y referente en Real Madrid por los logros que obtuvo en el club a lo largo de 15 años, entre 1990 y 2015. Sin embargo, no logró retirarse ahí.

Como se recuerda, el arquero campeón mundial con España en el 2010 no pudo despedirse en el equipo madridista, sino que fichó por Porto FC y jugó ahí hasta febrero del 2020, cuando anunció su retiro del fútbol profesional.

Sin embargo, a muchos hinchas del Real Madrid les pareció injusta la forma en que fue despedido el ex capitán del equipo. Al respecto, este sábado el ex golero escribió un mensaje que entusiasmó a más de uno de sus aficionados.

"The last match in Madrid. One day, I will come back. Quédate en casa (El último partido en Madrid, un día volveré. Quédate en casa)", publicó Casillas vía Twitter y anexó una fotografía suya en su último partido con la 'Casa Blanca' ante Getafe en el estadio Santiago Bernabéu.

Si bien muchos empezaron a especular que quizá Casillas se anime a vestir nuevamente sus guantes, otros más bien desearon que llegue a trabajar como parte de la dirigencia del club. Queda esperar.