Los merengues siguen soñando ganar la Copa del Rey y ahora deberán enfrentarse a un viejo conocido. Real Madrid tendrá al Athletic Bilbao como rival en los cuartos de final de la competición española tras el sorteo realizado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Real Madrid, reciente campeón de la Supercopa de España ante el Bilbao, deberán luchar el pase en San Mamés con el Athletic Club, verdugo del actual campeón, el Barcelona.

Será el cuarto enfrentamiento para los dirigidos por Carlo Ancelotti ante los ‘Leones’ en esta temporada. Cuarto cruce en apenas dos meses, donde ya se midieron por LaLiga y la Supercopa, siempre con triunfo para el Real Madrid.

En el historial de duelos directos se impone la Casa Blanca, aunque el Athletic Club es más laureado que su próximo oponente en esta competición. Cabe mencionar que no eliminan al Real Madrid por la Copa desde la edición de 1985.

Copa del Rey: así quedó el sorteo de cuartos de final

Las otras llaves de los cuartos de final de la Copa del Rey 2022 la conforman Real Sociedad vs. Real Betis, Valencia vs. Cádiz y Rayo Vallecano vs. Mallorca.

Los cuartos de final, que se disputarán el 1, 2 y 3 de febrero, serán los últimos que se disputarán a partido único antes de la llegada de las semifinales a ida y vuelta. Al enfrentarse equipos de la misma categoría, el duelo se celebra en el campo del conjunto cuya bola ha sido extraída en primer lugar durante el sorteo.





