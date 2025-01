Endrick reveló que no habla mucho con Carlo Ancelotti, pero que tienen una buena relación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo que quiere es jugar. Endrick, delantero brasilero del Real Madrid, reconoció que ante la falta de minutos no habla mucho con su técnico, Carlo Ancelotti, pero se mostró agradecido al italiano y tras marcar un doblete al Celta de Vigo en la Copa del Rey, aseguró que debe "seguir trabajando".

"No hablo mucho con el míster, pero la primera vez que vine al Real Madrid hablé mucho con él y me dijo que lo más importante para mí es trabajar. Es lo que hago todos los días, le agradezco mucho, es una gran persona para mí y sé que estar en el Real Madrid es difícil y tengo que seguir trabajando", aseguró Endrick en zona mixta del Santiago Bernabéu.

Asimismo, Endrick dijo que "no esperaba más, estoy trabajando y 'Carletto' sabe muy bien lo que hace. No es lo mejor para Endrick es lo mejor del equipo. Por mí no pasa nada, tengo que trabajar y sé que si no hago mi trabajo bien, estoy fuera. Le estoy muy agradecido al míster, sabe que estoy trabajando con ganas y siempre estaré así.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate PLAY STATION 5, ENTRADAS A LA NOCHE CREMA Y OTROS PARTIDOS, CAMISETAS OFICIALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Las voces en Real Madrid

El también exdelantero del Palmeiras recordó vivir un situación similar en sus inicios en Brasil y prometió luchar para ganarse más protagonismo en la 'Casa Blanca'.

"Claro que es duro jugar pocos minutos pero ya en Palmeiras viví lo mismo y siempre daba todo por el equipo. El míster mira por el equipo y estoy contento porque sé que confía en mí. Para mí es bueno marcar goles porque quiero ayudar al equipo", sentenció.

Además de Endrick, otros de los que habló fue Lucas Vázquez, uno de los señalados por la afición del Real Madrid. Este destacó la reacción de su equipo en la prórroga ante el Celta de Vigo.

"Siempre que jugamos delante de nuestra afición es un plus porque siempre nos empujan. La comunión entre equipo y afición es muy importante de cara a lo que queda de temporada y creo que vamos a conseguir grandes cosas”, dijo en Realmadrid TV.

Asimismo, añadió que en el tiempo extra "el equipo ha vuelto a dar la cara y una buena versión. Quizá en ese momento hemos encontrado buenas transiciones y buenos momentos en ataque. Endrick ha estado muy bien y la victoria es importante; hemos cumplido el objetivo de pasar".



NUESTROS PODCAST

Impuestos y Green Card: Lo que debes saber para evitar problemas

No pagar impuestos al IRS puede costarte más que dinero: podría afectar tu residencia y tu camino a la ciudadanía. Aprende cómo proteger tu estatus migratorio en este episodio.