Emmanuel Adebayor en su paso por el Real Madrid. | Fuente: AFP

Emmanuel Adebayor (35 años) reveló que estuvo al borde del suicidio a los 16 años. El ex atacante de Real Madrid dio detalles de su dramática historia en una entrevista con el Daily Mail.

El togolés explicó la gran presión a la que estaba sometido por su familia, después de salir de la pobreza y firmar un contrato profesional en Francia.

"En el Metz ganaba 3.000 libras al mes. Mi familia pidió una casa que valía como medio millón. El club estaba harto de mí por mi comportamiento. Recuerdo sentarme en mi cama una noche y pensar '¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie está feliz conmigo, así que ¿Qué sentido tiene vivir?", explicó.

"Había una farmacia debajo de mi piso. Compré paquetes y paquetes de pastillas. No me las querían vender, pero dije que era para una acción benéfica en Togo. Lo preparé todo, bebí mucho agua y estaba listo. Entonces llamé a mi amigo", agregó.

"Me dijo que no me precipitara, que tenía muchas cosas por las que vivir, que tenía potencial para cambiar África", finalizó.

Adebayor jugó en el Real Madrid en la temporada 2010-11. En el equipo merengue tuvo como compañeros a Cristiano Ronaldo y Ángel Di María, entre otros. También jugó en el Arsenal, Manchester City, Metz, Mónaco, Tottenham Hotspurt, Crystal Palace y ahora milita en el Estambul Basaksehir (Turquía).