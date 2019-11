Eden Hazard ha jugado once partidos en la temporada con el Real Madrid. | Fuente: AFP

Eden Hazard llegó al Real Madrid en el último periodo de transferencias proveniente del Chelsea. Después de ocho años en el club londinense llenos de títulos, el delantero belga optó por cambiar de aires y fichar por la 'Casa Blanca'. Si bien el jugador ha dejado una buena impresión en la entidad inglesa a nivel general, poco a poco se van revelando secretos de él que podrían no caer bien en sus hinchas.

John Mikel Obi, excompañero de Eden Hazard en Chelsea, contó en una entrevista con la cadena televisiva beIN Sports que el atacante del Real Madrid se quedaba viéndolos terminar las prácticas mientras que ya descansaba. No obstante, a pesar de ello aseguró que siempre terminaba siendo la figura de los partidos.

"Eden Hazard tiene un talento increíble. Quizá no sea tan bueno como Lionel Messi, pero hace lo que quiere con el balón en los pies. Sin embargo, no le gustaba entrenar duro. Cuando nosotros trabajábamos, él esperaba parado a que terminemos. No obstante, los domingos siempre era el hombre del encuentro", dijo.

Por su parte, John Mikel Obi milita en estos momentos en el Trabzonspor de Turquía tras dejar el Middlesbrough a mediados de año. El volante de 32 años ha disputado once cotejos en la presente temporada y recibido cinco tarjetas amarillas.