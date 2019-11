El delantero del PSG es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. | Fuente: AFP

El expresidente del Monaco, Vadim Vasyliev, aseguró que Kylian Mbappé optó por irse al PSG para convertirse en un jugador de élite en su propio país. En entrevista con Telefoot, el exdirigente aseguró que el futuro del delantero es el Real Madrid.

"Me dijo: 'Siento que es demasiado temprano. Solo jugué un año en mi país, soy parisino, no quiero salir así. Quiero convertirme en un gran futbolista aquí. El Real Madrid esperará'", aseguró Vasyliev sobre el futbolista de 20 años

Asimismo, tras irse del Monaco, el expresidente afirmó que Mbappé no erró en marcharse al conjunto parisino. "No se equivocó al fichar por el PSG, porque tarde o temprano el Real Madrid llamará a su puerta. Él me dijo que el Madrid le esperaría. Quiere ganar títulos y su gran obsesión es la Champions League", añadió.

PSG se enfrentará al Brujas por la cuarta jornada del grupo A de la Champions League. El encuentro será este miércoles 6 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Parque de los Príncipes de París. El club de Kylian Mbappé es líder de su grupo y no ha sumado tres victorias consecutivas, incluyendo una goleada 3-0 sobre el Real Madrid.