James Rodríguez con Zinedine Zidane. | Fuente: EFE

Faustino Asprilla, exfutbolista de la Selección de Colombia, se manifestó sobre la situación de su compatriota James Rodríguez, que no es tomado en cuenta por el entrenador Zinedine Zidane en el Real Madrid.

"James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, 'todos somos iguales', para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran", explicó Asprillia.

El exjugador de Newcastle no entiene que James Rodríguez, que fue goleador del Mundial Brasil 2014, se encuentre por debajo de jugadores como Mariano.

"Hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mierda a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo...", agregó el 'Tino' a Blu Radio Colombia.

En la víspera, Zinedine Zidane señaló que va a contar con Rodríguez en los próximos partidos. "Voy a contar con él y se está entrenando bien. Vamos a ver cuándo le toca jugar. Hay mucho nivel entre unos y otros jugadores. Es verdad que no estaba jugando mucho...", explicó 'Zizou' previo al partido ante Valencia.

El '10' de la Selección de Colombia fue convocado para el choque ante Valencia, que se efectuará este jueves a partir de las 3 de la tarde (hora peruana).