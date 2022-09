Fernando Llorente jugó ante Real Madrid en LaLiga. | Fuente: AFP

Real Madrid tiene a Karim Benzema como su principal centrodelantero para esta temporada. Ya no está Luka Jovic (se fue a Fiorentina), por lo que su suplencia queda en Mariano Díaz.

Para la prensa española, el hispano-dominicano no da la talla en Real Madrid. En su momento, Fernando Llorente pudo ponerse la camiseta blanca, pero no llegó al Santiago Bernabéu. Ahora, en conversación con El Larguero de la Cadena Ser, habló de la chance que tuvo sobre convertirse en 'galáctico'.

"En realidad nunca estuve cerca del Real Madrid. Al final, siempre que ellos me quisieron estaba con contrato en el Athletic Club. No me quisieron soltar y tampoco se pagó mi cláusula. Luego, cuando se dio la oportunidad, Juventus estuvo mas rápida", sostuvo Llorente al citado medio.

Fernando Llorente, deseo inconcluso rumbo al Real Madrid

El último equipo de Fernando Llorente fue el Eibar. | Fuente: AFP

Asimismo, reveló que si la 'Casa Blanca' lo llama en el corto plazo, estaría dispuesto a jugar con los merengues. De momento, el delantero español no tiene equipo.

"¿Si me hubiese gustado? Sí, cómo no. Al final, es el mejor equipo del mundo. Es increíble lo que hacen en la Champions League. Su temporada pasada fue capaz de remontar eliminatorias. Iría gratis, por supuesto. Cómo no", remarcó el internacional con la Selección de España.

Por otra parte, el francés Karim Benzema volvió a entrenar con el grupo del Real Madrid, tras superar su lesión muscular y mostró sus "ganas de jugar el domingo" contra el Osasuna.

"Estoy feliz de regresar con el equipo", afirmó el exjugador del Olympique Lyon a los medios del club blanco, tras el entrenamiento.

El momento del Real Madrid a poco del reinicio de LaLiga

"He hecho mucho trabajo físico. Hoy fue mi primer entrenamiento. Estos días hice mucha carrera y fuerza dentro de las instalaciones. En casa también entrené", añadió atacante galo.

Benzema sufrió una "lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps" del muslo derecho en el partido de Champions contra el Celtic de Glasgow del 6 de septiembre.

El francés no había vuelto a jugar desde entonces con su equipo y tampoco acudió con su selección en este parón internacional.

